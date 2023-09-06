ماجد الكدواني يحكي تفاصيل أول دخول له في «استديو مصر»: كنبة من الزمن الجميل

قال الفنان ماجد الكدواني إنه أثناء دخوله «استديو مصر» للتصوير وجد بالاستراحة بين الحجرات «كنبة خضراء»، مضيفا: «افتكرت شخص زمان قالي إن الكنبة دي جلست عليها فاتن حمامة ورشدي أباظة، فاترعشت ومبسوط إنهم سايبينها احترمتهم إنهم سايبين حاجة من عبق الرائحة من الفنانين بتوع زمان دي حاجة تاني».

السينما مش عشق وإدمان فقط بل إنها صناعة لها هيبة

وأضاف الكدواني خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة تقديم الإعلامية إسعاد يونس: «السينما مش عشق وإدمان فقط بل إنها صناعة لها هيبة، جنة الشياطين وعفاريت الأسفلت فيلمين لأسامة فوزي، دخلوا في تصنيف أفضل 100 فيلم في صناعة السينما المصرية، في الوقت اللي سينما كانت رايحة على محمد هنيدي».

السينما استمرت قرابة 4 سنوات بالنسبة لي مخيفة

وتابع: «أنا قولت لأسامة فوزي إن نسبة المشاهدة في الفيلمين مش عالية، وفخور إن بدأت سينما بالأسلوب ده وباللوكيشن دا وقتها فهمت يعني إيه سينما»، مضيفًا: «إن السينما استمرت قرابة 4 سنوات بالنسبة لي مخيفة من بعد فيلمين «جنة الشياطين وعفاريت الأسفلت».