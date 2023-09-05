المنتج طارق الجنايني عن قائمة تصنيف العاملين بالوسط الفني: أمر غريب وغير صحيح

تحدث المنتج طارق الجنايني، عن لائحة جرى تداولها بين العديد من العاملين بمجال صناعة السينما والدراما، جاء فيها أن «شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C)».

طارق الجنايني يكشف حقيقة اللائحة المتداولة لتصنيف الفنانين

وقال «الجنايني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يعلم مصدر اللائحة المتداولة، وإنه لا يحب نظرية المؤامرة، لكن اتنشارها في هذا الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب في كم من الغصب، والورقة لم يدون بها اسم أو لوجو أو توقيع، وهذا أمر غريب.

وعن الآلية الخاصة بأجور الفنانين وعلى أي أساس يجري تحديد الأجر، قال المنتج طارق الجنايني: «نحن في سوق عرض وطلب، وبالتأكيد لن نحدد للناس أجرا معينا، لكن هناك حلول أخرى سنسعى لإيجادها وتطبيقها دون أن يؤثر ذلك على القنوات أو على من يعملون بهذا القطاع، خاصة أن جودة الصناعة بمصر زائدة بصورة ملفتة خلال السنوات الأخيرة، ويهمنا أن نبقى كذلك كمُكتسب في غاية الأهمية، لكن الفكرة أن نفكر كلنا ككتلة واحدة لأننا جميعا بنفس المركب، وبالتأكيد لن نضع أجرا معينا دون مناقشة كل الأطراف، مثلما نفعل دائماً».