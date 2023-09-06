السجن 22 سنة لشاب من مؤيدي «ترامب» بتهمة التآمر الدعائي

قضت محكمة أمريكية، بالسجن 22 سنة على هنري إنريكي تاريو، الزعيم السابق لحركة الفتيان الفخورين الأمريكية، والبالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة التآمر الدعائي، وتهم أخرى في شهر مايو الماضي بعدما اقتحم الكونجرس الأمريكي.

العقوبة هي أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونجرس

وبحسب وكالة سبوتنيك فإن هذه التهم تعود لعهد الحرب الأهلية الأمريكية، وأن هذه العقوبة هي أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وذكر قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تيموثي كيلي عن يوم اقتحام الكونجرس ذلك اليوم كسر تقليدنا السابق غير المنقطع لنقل السلطة بسلام، وذلك خلال جلسة مدتها نحو أربع ساعات في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث

واتهمت المحكمة هنري إنريكي تاريو بأنه ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث بالرغم من انه لم يكن في واشنطن أثناء الاقتحام.

واقتحمت مجموعة من أنصار ومؤيدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 من يناير2021، خلال جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.