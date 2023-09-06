أمريكا تتوعد بإطلاق صاروخ عابر للقارات.. وتحذر كوريا الشمالية بسبب روسيا

أعلن البنتاجون، أمس الثلاثاء، أن أمريكا تعتزم إجراء اختبارات تجريبية لصاروخها الباليستي العابر للقارات من طراز «مينيتمان 3»، ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم «البنتاجون»، باتريك رايدر، إن من المقرر إطلاق اختبار الصاروخ في تمام الساعة 23:47 يوم 5 سبتمبر حتى الساعة 05:47 من يوم 6 سبتمبر، وذلك بهدف إثبات استعدادات وجاهزية قوتها النووية.

أمريكا تعلن اطلاق صاروخ عابر للقارات

وأضاف «رايدر»، أن الجانب الأمريكي أخطر روسيا مسبقًا بنيته اختبار صاروخه الباليستي عابر القارات، حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية.

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي

وفي السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن لديها علم بوجود محادثات متقدمة بين كوريا الشمالية وروسيا بشأن تزويد الأسلحة.

وحذر سوليفان، كوريا الشمالية من أنها ستدفع الثمن إذا حاولت إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

ورفضت روسيا، الثلاثاء، تأكيد معلومات الولايات المتحدة بشأن قمة قريبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية لبحث مبيعات أسلحة، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، «كلا، لا يمكننا تأكيد ذلك»، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية سيلتقي برئيس روسيا قريبا.

ويذكر أن في بداية الشهر الجاري، قال مدير وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية «سارمات» وُضع في حالة التأهب.