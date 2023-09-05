مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: روسيا مستعدة للتفاوض وزيلينسكي سبب التأخير

كشف مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، عن أن إحجام الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية.

وأضاف «سوسكين» بحسب فضائية «روسيا اليوم» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة الآن للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا جاز التعبير، بشأن بعض شروط السلام المؤقتة، لكن زيلينسكي غير مهتم بهذا، والشيء الرئيسي بالنسبة له الآن هو إقامة ديكتاتوريته.

تصاعد أزمتي روسيا وأوكرانيا

وأوضح أنه منذ تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا فإن الوضع يزداد سوءا كل يوم، مبينا اعتقاد بضرورة بداية الاحتجاجات الثورية ضد زيلينسكي.

وتابع «سوسكين»: «معظم الأوكرانيين غير راضين عن السياسة التي ينتهجها رئيس نظام كييف في التحايل على الدستور، وزيلينسكي يواصل تشديد الضغط على السكان الذكور ويرسل المزيد والمزيد من الناس إلى الجبهة».

خسائر فادحة

ولفت إلى أن الوضع على الجبهة صعب، لأن القوات الروسية تتقدم بشكل خطير، وتكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.