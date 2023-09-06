جولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والمحافظات (فيديو)

يشهد كورنيش محافظة القاهرة كثافات متحركة في عدد من المناطق، وصولا لمنطقة وسط البلد، ويوجد كثافات مرورية في شارع رمسيس ممتدة حتى مسجد النور في العباسية، أما طريق كوبري أكتوبر فيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادمين من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر في الاتجاه العكسي، وأمام القادمين من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر.

وتظهر حالة تباطؤ بسيط في حركة المرور في نفق الأزهر أمام القادمين من صلاح سالم لمديان الأوبرا والعكس، جاء ذلك خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم منة الشرقاوي وأحمد الشاذلي وهالة الحملاوي عبر القناة الأولى.

الحالة المرورية بشوارع الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، فهناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، بينما توجد كثافات مرورية قرب محطة مترو جامعة القاهرة، بدءًا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، يأتي ذلك علاوة على ظهور كثافات مرورية نسبية أعلى كوبري الجامعة، وتوجد كثافات مرورية متزايدة أعلى محور صفط قبل إشارة جامعة القاهرة.

الحالة المرورية في الإسماعيلية

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسماعيلية، فهناك سيولة مرورية في طريق عثمان أحمد عثمان الذي يوصل بين الاستاد والجامعة، ومجمع المحاكم، فضلا عن الطريق الدائري حول المحافظة، كما يشهد طريق «الإسماعيلية – بورسعيد» سيولة مرورية.

وعن الحالة المرورية في شوارع محافظة سوهاج، فيشهد الطريق إلى محطة قطار سوهاج كثافات نسبية، بينما توجد سيولة مرورية على طريق عبدالمنعم رياض الذي يربط بين الطرق الرئيسية، وهناك بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل فضلا عن الطريق المؤدية للجامعة.