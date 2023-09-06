فتح باب التقديم ببرنامجي الاقتصاد المنزلي وإدارة المنشآت السياحية في المنيا

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامجي الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة بكلية التربية النوعية 2023-2024، وإدارة المنشآت السياحية والفندقية بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية.

برنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة

وقال الدكتور عواد فرغلي مدير مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا لـ«الوطن»، إن المهارات التي يكتسبها الطالب خلال دراسته ببرنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة هي: تقنيات الملابس، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة، اقتصاديات الغذاء، التغذية العلاجية، التطريز والكروشية، المشغولات اليدوية، ترشيد الاستهلاك، الملابس الخارجية، الملابس المنزلية.

برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية

كما أعلن مدير مركز التعليم المدمج، فتح باب التقديم ببرنامج البكالوريس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بكلية السياحة والفنادق 2023-2024.

وأوضح أن مميزات الدراسة في البرنامج تشمل: إدارة المنشآت السياحية بنجاح، توظيف المهارات الفنية لإدارة الأعمال في مجال السياحة، تنظيم البرامج السياحية الداخلية والخارجية والدينية، تسويق الخدمات السياحية، بيع عناصر البرنامج السياحي من الإقامة، الإعاشة، المزارات، حجز تذاكر السفر الجوي على أحدث أنظمة الحجز الآلي، التسويق لبيع تذاكر السفر الجوي، تنظيم المؤتمرات والأحداث الخاصة بالمؤسسات السياحية، تطبيق أصول الدعاية والإعلام السياحي، التعامل مع مستجدات وتكنولوجيا الطيران، تسعير البرامج السياحية الداخلية والخارجية، إبرام التعاقدات السياحية مع منظمي الرحلات وموردي الخدمات، التواصل مع مختلف ثقافات وجنسيات السائحين الوافدين إلي مصر، التعامل مع العملاء طبقا لقواعد الإتيكيت والبرتوكول المعمول به في منشآت الضيافة، تطبيق آداب وأخلاقيات وقوانين المهنة أثناء مزاولة العمل، ممارسة مهارات الاتصال والعرض الفعال خلال العمل، التواصل مع السائحين من مختلف الجنسيات بلغة واضحة وجيدة، التعرف على المبادئ العامة للإسعافات الأولية وقواعد الأمن والسلامة المرتبطة بالعمل في صناعة الضيافة.