«تعليم المنيا»: منح دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة بـ12 جامعة

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، توافر منح دراسية لطلاب الثانوية العامة مُقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالشراكة مع 12 جامعة مصرية.

فرص للدراسة بالجامعات المصرية المتميزة

وقال حمدي مصطفى، القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم في المنيا، في تصريحات لـ«الوطن» إن المنح مقدمة لخريجي الثانوية العامة إذا كان طالبًا موهوبًا ونابغًا ويبحث عن فرصة للدراسة بإحدى الجامعات المصرية المتميزة في التخصصات التطبيقية، إذ يمكنه التقديم على منحة دراسية مُقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالشراكة مع 12 جامعة مصرية متميزة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا للعام الدراسي الجامعي 2023-2024، بإجمالي 60 منحة، وفقًا لقواعد وشروط هذه الجامعات.

جامعات توفر منح دراسية للنابغين بالثانوية

وأضاف وكيل تعليم المنيا، أنه يُمكن للطالب التقديم على منح جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المنصورة، سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة، من خلال التوجه لمكتب شؤون الطلبة بكل جامعة.

على جانب آخر، عقد القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا، اجتماعا موسعا مع أعضاء فريق الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، بحضور المهندس حامد الشريف مدير عام التعليم الفني والمشرف العام على وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمنيا؛ إذ جرى استعراض إنجازات الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمنيا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر.