سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-9- 2023، استقرارا أمام الجنيه في بداية التعاملات بمختلف البنوك، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك، وفقا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.22 جنيه للبيع بحسب أسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.