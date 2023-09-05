استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك

أعلنت المواقع الرسمي للبنوك المصرية عن ثبات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-9-2023، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ تعاملات شهر أغسطس الماضي، وبلغ سعر الريال السعودي الأعلى شراء 8.23 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، 8.22 جنيها للشراء و 8.24 جنيها للبيع، داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي داخل في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع و 8.23 جنيه شراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعن سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، يبلغ 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.