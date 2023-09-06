أسعار الكتب الخارجية المستعملة لدى محلات سور الأزبكية.. تبدأ من 49 جنيها

أقل من 20 يوم تفصلنا على بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، لذا يزداد أقبال الطلبة وأولياء الأمور على شراء الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية، كلا حسب ميزانيته.

ووسط تباين أسعار الكتب الخارجية في المكتبات، تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة أسعار الكتب الخارجية المستعملة من العام الدراسي الماضي، والموجود لدي تجار الكتب في سور الأزبكية، باعتبارها أشهر أماكن بيع الكتب في القاهرة فضلا عن توافر جميع أنواع الكتب بأسعار مخفضة.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية على سور الأزبكية

تتباين أسعار الكتب الخارجية بين سنة دراسية وأخرى، ووفق نوع السلسة ومدى شهرتها، وجودة الكتب وحالتها فيما يخص الكتب المستعملة، وهذه هي الأسعار التي رصدناها لدى باعة الكتب في سور الأزبكية.

الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي

– دراسات بـ50- 49 جنيهًا.

– عربي بـ65 - 60 جنيهًا.

– رياضة بـ75- 72 جنيهًا.

– علوم بـ65 -60 جنيهًا.

الخارجية للصف الخامس الابتدائي

– علوم بـ65 -55 جنيهًا.

– دراسات بـ55 - 65 جنيهًا.

– رياضة بـ65 - 60 جنيهًا.

– عربي بـ55 - 65 جنيهًا.

– إنجليزي بـ75 - 69 جنيهًا.

الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي

– دراسات بـ65- 60 جنيهًا.

– رياضة بـ65 - 60 جنيهًا.

– عربي بـ55 - 56 جنيهًا.

– علوم بـ50- 65 جنيهًا.

– إنجليزي بـ75- 70 جنيهًا.

الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي

- اللغة العربية: 70 - 65 جنيهًا.

- العلوم: 70 - 60 جنيهًا.

- الرياضيات: 85 - 75 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية :65 - 60 جنيه.

الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي

- الدراسات الاجتماعية: 65 - 70جنيهًا.

- اللغة العربية: 70 - 75 جنيهًا.

- الرياضيات: 70 - 75 جنيهًا.

- العلوم: 65 - 75 جنيهًا.

الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي

- اللغة العربية: 75- 80 جنيهًا.

- الرياضيات: 75- 80 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية: 65 جنيهًا.

- العلوم: 65 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية: 75جنيهًا.