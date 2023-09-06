الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام بسبب منخفض الهند الموسمي

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ موجة الطقس الشديد الحرارة ستؤثر على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام 72 ساعة متواصلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وصولًا إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس شديد الحرارة 72 ساعة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إذ تصل سرعات الرياح لـ37 كيلومترًا في الساعة وهي من تعمل على تلطيف الأجواء على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، بسبب منخفض الهند الموسمي ورياح شمالية شرقية قادمة من الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء على مدار الـ72 ساعة.

درجات الحرارة الخميس 7-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 8-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.