البابا تواضروس يشهد العرض الأول لفيلم «التلميذ.. سمو الرهبنة» غدا

يشهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عرض فيلم «التلميذ.. سمو الرهبنة»، غدا، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضورعدد من المطارنة والأساقفة والإكليروس، ومشاركة عدد من المسؤولين وكبار الاعلاميين والفنانين، على أن يكون الحضور بدعوة رسمية وشخصية فقط.

والفيلم المعروض على المسرح الكبير «الأنبا رويس» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم الثلاثاء، من إنتاج كنيسة العذراء أرض الجولف.

موعد عرض الفيلم للجمهور

ومن المقرر أن يتم العرض الثاني للجمهور بقاعة «أم النور» بكنيسة العذراء في أرض الجولف يوم الخميس 7 سبتمبر المقبل، من الساعة 6:30 حتى 8:30 مساء، والعرض الثالث في نفس القاعة من الساعة 9 حتى 11 مساءً.

فيلم «التلميذ» بطولة أيمن أمير، وعاصم سامي، ومُشاركة الفنانين الكبار هالة صدقي، وعبد العزيز مخيون، ومادلين طبر، وناجي سعد، واستيفان منير، ومحمد نجاتي، ومحمد علي رزق، ومنير مكرم ، وجميل عزيز، ومارتينا عادل، وفهد شلبي، ومجدي فوزي، ورأفت فوزي، وأمير تادرس.

الفيلم من سيناريو وحوار ماهر فريد، ومنتج فني مايكل مراد، ومدير تصوير جوزيف لويس، ومهندس ديكور إيفان أديب، وملابس ماريام عدلي، ومكياج چينو، ومونتاج سامر ماضي، وموسيقي تصويرية سام اميل، ومكساج شريط الصوت جرجس صبحي، وألوان متى رشدي، وجرافيك أنطون ناجح، ومهندس صوت أحمد أبو ليلة، وتصميمات وبوسترات ميللر عزت، وإخراج جوزيف نبيل.

ترانيم فيلم «التلميذ»

وتميز الفيلم بوجود الترانيم التي كُتبت خصيصًا لأحداث الفيلم، حيث كتبها الشاعر رمزي بشارة والذي يشتهر بتراث كبير من الترانيم داخل الكنيسة القبطية، وشارك في ترانيم الفيلم فريق كورال كنيسة السيدة العذراء مريم ارض الجولف، بمشاركة المرنمة ماريان جورج المُلقبة بالصوت الشافي.