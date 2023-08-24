أسعار الخضراوات اليوم الخميس 24-8-20023 في الأسواق.. «البطاطس بـ8 جنيهات»

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 24-8-2023 استقرارا في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، بحسب ما صرح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

واستعرض «النجيب» أسعار الخضروات اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق وجاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

- يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و11 جنيهات.

- يتراوح سعر البصل بين 12 و17 جنيهًا.

- سعر الكوسة اليوم الأحد يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- والفاصوليا بين 18 و24 جنيهًا.

- الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- وعن سعر الملوخية يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

- البامية بين 24 و30 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الثوم بين 24 و30 جنيها.

- كما يتراوح سعر الزيتون التفاحي، اليوم الخميس، بين 24 و30 جنيها.