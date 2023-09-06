شقق لأصحاب المعاشات 2023.. الإعلان قريبا والسداد على 30 سنة

يتطلع الكثيرون إلى معرفة تفاصيل شقق لأصحاب المعاشات 2023، وذلك تزامنا مع ترقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

شقق لأصحاب المعاشات 2023

وتتيح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرصة الحصول على شقق لأصحاب المعاشات 2023 داخل المدن الجديدة، نظرا لوجود نظام سداد ميسر يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، وبأقساط شهرية بسيطة.

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، ستشهد الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، داخل المدن الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن بينها شقق لأصحاب المعاشات 2023.

شقق لأصحاب المعاشات 2023 بمساحات تصل إلى 90 مترا

ومن المتوقع أن يشمل الطرح الجديد لوزارة الإسكان والمرافق، شقق لأصحاب المعاشات 2023، داخل 14 مدينة جديدة، داخل محافظات الجمهورية، بقسط شهري 800 جنيه، على أن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب، بمساحات تصل إلى 90 مترا، ونظام سداد على 30 سنة، وفقا لمبادرة التمويل العقاري التي أقرها البنك المركزي.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق، أن هناك عدد من المستندات المطلوبة للتقديم على شقق أصحاب المعاشات 2023، تتمثل في: «طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات، توضح قيمة المعاش وعليها تحديد قيمة القسط الشهري، استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، إيصال سداد مقدم جدية الحجز، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، إيصال مرافق حديث، قيد عائلي مميكن».