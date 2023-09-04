لأصحاب المعاشات.. خطوات الحصول على شقق إسكان بـ800 جنيه شهريا
كتب:
منة عبده
09:34 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
شقق الإسكان.. صورة أرشيفية
من المرتقب الإعلان عن شقق جديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة المقبلة، والتي سيستفيد منها أصحاب المعاشات، وذلك بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه، داخل 14 مدينة جديدة، منها: «مدينة برج العرب الجديدة، مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة 15 مايو، مدينة العبور الجديدة، مدينة بدر».
خطوات الحصول على شقق الإسكان الجديدة
1- تبدأ خطوات الحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد، بشراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، من أماكن تواجدها والتى سيتم تحديدها فور الإعلان رسميا عن الطرح الجديد.
2- يقوم صاحب المعاش الراغب في الحصول على شقة جديدة، بالاطلاع جيدًا على كل الشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، لمعرفة كافة التفاصيل قبل التقديم.
3- سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، التي ستحددها وزارة الإسكان والمرافق فور الطرح الجديد.
4- ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التقديم إلكترونيًا، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التى ستحدده الوزارة فور بداية الحجز.
5- تسجيل الدخول، وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
6- إرفاق الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات للحجز، والتي تتمثل في:
- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.
- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط.
- إيصال سداد مقدم جدية الحجز.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- إيصال مرافق حديث.
- قيد عائلي مميكن.
8- الضغط على «تسجيل».