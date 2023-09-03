لأصحاب المعاشات والأرامل.. تفاصيل طرح شقق في 14مدينة بـ800 جنيه شهريا

ينتظر عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية داخل المدن الجديدة، بأقساط شهرية تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.

أقساط شهرية على 30 سنة

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، من المرتقب الإعلان عن شقق جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، والتي سيستفيد منها أصحاب المعاشات والأرامل كما هو المعتاد في إعلان الإسكان الاجتماعي، وذلك بشروط معينة.

ومن المتوقع أن تضم المرحلة الخامسة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، وحدات سكنية كاملة التشطيب، تصل مساحتها إلى 90 متر مربع، بمقدم 25 ألف وأقساط شهرية على 30 سنة، بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه، وذلك داخل 14 مدينة جديدة، وهي: «مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة 15 مايو، مدينة العبور الجديدة، مدينة بدر، مدينة حدائق العاصمة، مدينة السادات، مدينة برج العرب الجديدة، مدينة الفيوم الجديدة، مدينة بني سويف الجديدة، مدينة سوهاج الجديدة، مدينة أسيوط الجديدة، مدينة أخميم الجديدة، مدينة قنا الجديدة، مدينة أسوان الجديدة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل طرح شقق جديدة في 14 مدينة بقسط شهري 800 جنيه على 30 سنة لأصحاب المعاشات والأرامل، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق.

شروط حصول أصحاب المعاشات والأرامل على شقق الإسكان الجديدة

- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- قيد عائلي مميكن.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم (سارية).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

- ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.