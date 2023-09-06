«حياة كريمة» تستعرض ما وصلت له مشاريعها في قرى الجيزة.. اعرف التفاصيل

تستعرض المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر التطورات التي تتمكن من تحقيقها في القرى الريفية بالمحافظات المختلفة، والتي كان آخرها محافظة الجيزة.

حياة كريمة في محافظة الجيزة

وأوضحت حياة كريمة، أن نسب تنفيذ المشاريع تتفاوت من قطاع لآخر، وكانت أعلى نسبة تنفيذ من نصيب قطاعات كباري الري، وحدات الإسعاف، والصحة، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ومكاتب البريد وكذلك مراكز الشباب، وقد وصلت نسبة تنفيذ تلك المشروعات إلى 100%.

كما أشارت حياة كريمة إلى أن النسبة الأقل من تنفيذ المشاريع كانت من نصيب قطاع الطرق الداخلية، حيث أوضحت المبادرة الرئاسية أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 15.1%، ويليه قطاع الكهرباء، حيث وصلت نسبة تنفيذ محطات الكهرباء إلى 21.3%.

مشاريع حياة كريمة بمراكز الجيزة

ولفتت حياة كريمة، إلى نسب إنجاز المشاريع في مراكز الجيزة، موضحة أن النسبة الأعلى كانت من نصيب مركز أطفيح الذي وصل إلى 78.7%، أما النسبة الأقل فهي من نصيب مركز الصف ووصلت إلى 69.4%، وأكدت أن إجمالي المشاريع في المركزين وصل إلى 881 مشروع.

حيث جاء إجمالي المشاريع في مركز الصف 441 مشروعا، منها 20 مشروعا لم يبدأ العمل بها، و66 مشروعا وصلت نسبة تنفيذها لأكثر من 70%، أما عن المشاريع المنتهية وصلت إلى 233 مشروعا، و122 مشروعا اقتربت نسبة تنفيذها من الـ70%، أما في مركز أطفيح، فإجمالي المشاريع 440 مشروعا، منهم 98 مشروعا فاقت نسبة تنفيذهم الـ70%، و109 مشاريع اقترب من الـ70%، و199 مشروعا تم الانتهاء منها، 34 مشروعا لم يتم البدء فيها بعد.