إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو تصل لـ15 مليون جنيه

حقق الفنان محمد هنيدي، نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد مرعي البريمو، ما ظهر من خلال إيرادات شباك التذاكر، ولازال ينافس الفيلم خلال شباك التذاكر.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «مرعي البريمو» حقق ما يقرب من 15 مليون ألف جنيه بدور العرض منذ بداية طرحه بدور العرض، وحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المعروضة.

ومن المقرر عرض الفيلم في عدد من دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع واحد، بعد مرور شهر تقريبًا من عرضه في صالات السينما بمصر والوطن العربي.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

أحداث فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، حيث تختفي قطعة من الألماس داخل بطيخة في ظروف غامضة، ويضطر للبحث عنها.