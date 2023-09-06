مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثي سير في بني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادثي سير بطرق مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف؛ إثر انقلاب جرار زراعي بمقطورة وتروسيكل، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع شخص في حادث انقلاب جرار زراعي

في الحادث الأول، لقي شخص مصرعه جراء انقلاب جرار زراعي بمقطورة بمدخل قرية المسيد في مركز إهناسيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت إشراف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفى في الحادث يدعى «هاني. ف. س»، 25 عاما، مقيم في قرية منشأة الأمراء بمركز اهناسيا، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بمدخل مدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: «عبد الله . ع . م» 12 سنة، مقيم بقرية منشية عبد الصمد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«جمال . ع . م» 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رمضان . ع . ح» 30 سنة، مصاب بجرح قطعي في الرأس.