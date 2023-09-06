أغنية تجمع نسمة محجوب ولينا شاماميان في حفل مهرجان القلعة اليوم

تحضّر الفنانة نسمة محجوب مفاجأة لجمهورها خلال حفلها اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، غذ نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» مقطع فيديو من بروفات الحفل يجمعها بالمطربة السورية لينا شاماميان والتي تشاركها الحفل، معلقة: «مفاجآت كثيرة في حفل محكى القلعة مع صديقتي الجميلة لينا شاماميان».

وكشفت نسمة محجوب أنَّها ستقدم أغنية تجمعها للمرة الأولى بـ لينا شاماميان، خلال حفل مهرجان القلعة، اليوم، قائلة: «أنا ولينا هنعمل مفاجأة كبيرة ونغني مع بعض، عملنا حاجة لطيفة وإن شاء الله تتبسطوا بيها».

نسمة محجوب تروّج لحفلها في مهرجان القلعة مع لينا شاماميان

تفاصيل حفل لينا شاماميان ونسمة محجوب في مهرجان القلعة

وتتوالى حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، إذ يبدأ في تمام الساعة 9 من مساء اليوم حفلا غنائيا للفنانة نسمة محجوب على مسرح «محكى القلعة»، يليها في تمام الساعة 10 مساءً حفلًا للفنانة لينا شاماميان، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أبرز أعمالها الفنية.