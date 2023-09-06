الأرصاد تحذر من طقس الجمعة المقبل.. ذروة الموجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الجمعة المقبلة، مؤكدا أنه يشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة.

وقالت «الأرصاد» في بيان لها: إن يوم الجمعة المقبل تصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لـ40 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لـ80% على شمال الدلتا والقاهرة، و90% على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على جميع أنحاء البلاد.

الأرصاد: «الجمعة ذروة الموجة الحارة»

أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن ظاهرة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط والمحملة ببخار الماء، تعمل على ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت: يقابل ارتفاع نسب الرطوبة رياح شديدة الحرارة قادمة من صحراء الجزيرة العربية، وترفع الحرارة بقيم تصل لـ5 درجات على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ويعتبر طقس الجمعة هو ذروة الموجة شديدة الحرارة.

الأرصاد: طقس الأيام المقبلة غائم على السواحل الشمالية

أضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غائم جزئيا خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية للبلاد ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح الشمالية والشرقية أحيانا على السواحل والقاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 8 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.