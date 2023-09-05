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ارتفاع مؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يتجاوز 1.2 تريليون جنيه

كتب:

سعيد رمضان
01:50 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاها في تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 5-9-2023، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.05%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19109.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.39% عند مستوى 3845.8 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.42 % 

ووفقًا لبيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.42%، عند مستوى 5627.17 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 1.508.9 جنيه، من خلال التداول على 684.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 59.414 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية 1.291.2 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة. 

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