مواعيد القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية اليوم الخميس

تعمل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على توفير عدد من القطارات على جميع خطوطها بمحافظات الجمهورية على مدار اليوم والليلة لتيسير السفر على المواطنين.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، اليومالخميس ، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء:

مواعيد القطارات اليوم على خطوط القاهرة والوجه القبلي

- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر، موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط أسوان - القاهرة - الإسكندرية

-قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

- قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

- قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

- قطار رقم 996 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

- قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

- قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم على خط القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد

- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرًا.

- قطار رقم 955 القاهرة - بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرًا.

- قطار رقم 959 القاهرة - الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.40 مساءً.

- قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 956 بورسعيد - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط الإسكندرية - القاهرة

- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط القاهرة - الإسكندرية

وجاءت مواعيد القطارات اليوم بخط القاهرة- الإسكندرية على النحو التالي:

- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط المنصورة - دمياط - القاهرة

-قطار رقم 966 دمياط - القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.07 عصرًا.

- قطار رقم 994 دمياط - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.45 مساءً.

- قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرًا.

- قطار رقم 341 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرًا.

- قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 15.10 عصرًا.

- قطار رقم 1917 القاهرة - المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساءً.

- قطار رقم 969 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 19.20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط بورسعيد - سوهاج

-قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

- قطار رقم 990 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

- قطار رقم 872 القاهرة - أسيوط، موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط أسوان- القاهرة

-قطار رقم 987 الأقصر- القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مساء