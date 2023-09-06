«الشعب الديمقراطي»: ندعم ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة لاستكمال مسيرة النهضة

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي وعضو تحالف الأحزاب المصرية إنَّ دعمنا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء من منطلق الحكمة والعقل.

رئيس الشعب الديمقراطي: مصر شهدت نهضة شاملة خلال العشر سنوات الماضية

وأوضح «فؤاد» في تصريحاته لـ«الوطن» قائلًا إنَّ مصر شهدت على مدار العشر سنوات الماضية نهضة شاملة بكل المجالات سواء كانت في مشروعات البنية التحتية أو مجالات الطاقة أو التعليم وغيرها من الخطط الاستراتيجية التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.

وتابع أنَّ استكمال تلك المشروعات والإنجازات يتطلب المزيد من الوقت ومن هنا جاء تأييدنا لترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، مؤكّدًا أنَّ الحزب سيقف قلبًا وقالبًا خلف الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيعمل على تكثيف أنشطته بمختلف الأمانات بمختلف المحافظات .

وكان تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا قد أعلن في بيان له خلال الأيام الماضية عن دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.