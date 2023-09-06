«التعمير والإسكان للمرافق»: محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر تخدم 8 ملايين مواطن

قال المهندس حسن الفار رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تعد الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحوي 3 محطات معالجة داخل محطة واحدة، مضيفا أن المرحلة الأولى من المحطة تخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في القاهرة بواقع 1.5مليون متر مكعب يومياً.

الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر

وأضاف رئيس «التعمير والإسكان للمرافق» في بيان صادر عن الشركة، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تستهدف إنتاج 50٪ من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، موضحاً أن المحطة تساهم بصورة غير مباشرة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوجيه هذه الكمية لمناطق أخرى بمحافظة القاهرة.

استخدامات محطة معالجة الجبل الأصفر

وأوضح رئيس «التعمير والإسكان للمرافق» أن محطة معالجة الجبل الأصفر، متعددة الاستخدامات، فهي تقوم بمعالجة مياه الصرف معالجة ثلاثية يمكن من خلالها استخدام هذه المياه في أعمال الزراعة، بالإضافة إلى أن المحطة تقوم بتحويل «الحمأة»-الشوائب العالقة بالمياه- لسماد عضوي يمكن الاستفادة منه في الزراعية.

وتابع: أن محطة معالجة الجبل الأصفر، تقوم بتوليد الكهرباء عبر مولدات تعد الأكبر في مصر والشرق الأوسط، كما أن المحطة تقوم بزراعة نحو 500 فدان موالح وفاكهة وزيتون وخلافه، وتنتج مياه منقاه تساهم في زيادة مياه النيل.

أنواع الصيانة محطة معالجة الجبل الأصفر

ولفت رئيس «التعمير والإسكان للمرافق» إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الصيانة تتم في محطة الجبل الأصفر، وفي حالة تطبيقهم يتم الحفاظ على عمر أطول لمعدات المحطة وماكيناتها؛ الأولى هي صيانة وقائية والمقصود بها عمل صيانة دورية سواء كل شهر أو ثلاثة أو ستة شهور لكل معدة في المحطة، وثانيًا الصيانة التنبؤية والمقصود بها عمل صيانات من وقت للآخر لضمان مستقبل أطول للماكينات، وثالثًا الصيانة التصحيحية والتي تعني إصلاح ما قد يطرأ على حالة المعدات والماكينات.

يذكر أن تحالف شركة التعمير والإسكان للمرافق وشركة أكسيونا أجوا ، قد فازا بعقد إدارة تشغيل وصيانة المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، وذلك لمدة 8 سنوات مقبلة، بقيمة إجمالية تصل لمليار و710 مليون جنيه.