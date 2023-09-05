رئيس هيئة تعاونيات الإسكان يشارك في المنتدى الأفريقي السنغافوري

شارك اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في أعمال المنتدى الأفريقي السنغافوري (ASBF) تحت عنوان «دفع عجلة التنمية بأفريقيا من خلال الرقمنة والتصنيع والاستدامة»، والذي نظمته انتربرايس سنغافورة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدولة سنغافورة، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس.

رافق الوفد المصري الذي ضم كلا من الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ويحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية. وذلك بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال والحكومات من 40 دولة من دول العالم بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية بتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الافريقية.

توقيع خمس اتفاقيات تهدف إلى تجربة إنتاج الفحم الحيوي وتوسيع نطاقه

يأتي ذلك في إطار بحث ودراسة فرص الإستثمار والتجارة بجمهورية مصر العربية، ولاسيما الإستثمار في مدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء مهندس وليد البارودي، أن منتدى الأعمال الأفريقي السنغافوري، شهد توقيع خمس اتفاقيات تهدف إلى تجربة إنتاج الفحم الحيوي وتوسيع نطاقه وهو بديل مستدام للأسمدة التقليدية يهدف إلى تحسين جودة التربة وإنتاجية المحاصيل.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه تم استعراض عرض خاص بمدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة، وذلك لبحث سبل الإستثمار والتجارة مع الشركات المشاركة بأعمال المنتدى، بالإضافة إلى شرح مزايا الإستثمار المتاحة بجمهورية مصر العربية، وكذلك الإعفاءات الجمركية والضريبة التى يتم منحها للمستثمرين في مصر.

أوضح اللواء مهندس وليد البارودي، أن الوفد المصرى عقد عدة لقاءات مكثفة مع العديد من الشركات المشاركة بأعمال المنتدى وعلى رأسهم شركة (PSA) وهى شركة رائدة عالمياً في مجال تشغيل الموانئ والحاويات والشحن وتضم الشركة أيضا شركات تابعة في إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية والرقمية وكذلك صناعة السيارات، فضلا عن عقد لقاءات أخرى مع العديد من الشركات في مجالات التصنيع والرقمنة والاقتصاد الأخضر والإستدامة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن التجارة الثنائية بين سنغافورة وأفريقيا، تشهد نموًا سنويًا بنسبة 15 %، بينما تزيد الشركات السنغافورية استثماراتها، مدعومة بالتعاون والاتفاقيات، مما يعزز العلاقات الاقتصادية.

التعاون في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة بدولة سنغافورة جان كيم يونغ، في مستهل كلمته، أهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي، وبحث آفاق التجارة والإستثمار والشراكة بين قارتي أفريقيا وآسيا، مشددا على دور المنتدى في تعزيز العلاقات الأفريقية السنغافورية وتطور منتدى الأعمال الأفريقي في سنغافورة إلى منصة يتبادل فيها قادة الصناعة الأفكار، ويسهلون الشراكات، ويعززون الروابط بين الاقتصادات المتنامية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

جمع أكثر من 5000 من قادة الأعمال والحكومات

وسلط جان كيم يونغ، الضوء على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيرا إلى أنها تتسم بإمكانيات بارزة تهدف إلى إنشاء سوق متكاملة داخل أفريقيا، مشجعا الشركات الأفريقية على استكشاف الفرص خارج قارتهم لضمان الاتصال العالمي المستدام والتقدم الاقتصادي.

جدير بالذكر أن منتدى الأعمال الأفريقي السنغافوري (ASBF)، تم إطلاقه في عام 2010، وجمع أكثر من 5000 من قادة الأعمال والحكومات من 30 دولة لاستكشاف الشراكات وفرص النمو وتعزيز التبادل التجارية بين قارتي أفريقيا وآسيا.