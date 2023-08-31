انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية وتحرك سريع من الجهات المعنية

أكدت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، انهيار جزئ من عقار 23 في شارع إسحاق النديم بالجمرك، وتوجهت على الفور الإدارات المعنية من الحي وإدارة المشروعات ووحدة التدخل السريع للوقوف على أسباب الانهيارات التي حدثت والاطمئنان على الأهالي والعقارات المجاورة.

إزالة الأجزاء العالقة

وأشارت رئيس حي الجمرك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن العقار صادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض وتم التنبيه على مالك وسكان العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم إلاً أنهم تقاعسوا عن التنفيذ.

وأكدت أنه جارى الآن إزالة الأجزاء العالقة التي تمثل خطورة على المارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار.