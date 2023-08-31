رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية وتحرك سريع من الجهات المعنية

كتب:

خالد غنيم
06:52 م | الخميس 31 أغسطس 2023
إنهيار عقار بحى الجمرك

إنهيار عقار بحى الجمرك

أكدت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، انهيار جزئ من عقار 23  في شارع إسحاق النديم بالجمرك، وتوجهت على الفور الإدارات المعنية من الحي وإدارة المشروعات ووحدة التدخل السريع للوقوف على أسباب الانهيارات التي حدثت والاطمئنان على الأهالي والعقارات المجاورة.

إزالة الأجزاء العالقة

وأشارت رئيس حي الجمرك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن العقار صادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض وتم التنبيه على مالك وسكان العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم إلاً أنهم تقاعسوا عن التنفيذ.

وأكدت أنه جارى الآن إزالة الأجزاء العالقة التي تمثل خطورة على المارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار.

اقرأ المزيد:

حي الجمرك: إخلاء السكان بعد انهيار عقار الإسكندرية وبدء إجراءات الهدم

مصرع شخص وإصابة آخرين في انهيار عقار بالإسماعيلية

نيابة سوهاج تشكل لجنة لبيان أسباب انهيار عقار أخميم.. وصرف تعويضات للمتضررين

انهيار عقار خالٍ من السكان في أوسيم دون إصابات.. «قرار إزالة من 2017»

انهيار عقار مكون من 5 طوابق أثناء إزالته في المنيا دون وقوع إصابات
بقلم خالد غنيم