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انهيار شرفة عقار في الإسكندرية دون وقوع إصابات

كتب:

خالد غنيم
11:01 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
انهيار بلكونة في حي الجمرك

انهيار بلكونة في حي الجمرك

أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريح لـ«الوطن»، أن أجزاء من بلكونة بالعقار رقم 20 شارع الشمرلي سقطت اليوم الجمعة، وتم التحرك فورا إلى العقار، بمعرفة إدارة المشروعات والإدارات المعنية، كما تم إبلاغ قسم شرطة الجمرك للتواجد مع إدارات الحي.

نهى خليفة: المالك تقاعس عن تنفيذ قرار الترميم

وأضافت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2018، كما تم إصدار قرار بسرعة تنفيذ قرار الترميم عام 2021 ولم يتم تنفيذ القرارات وتقاعس المالك والسكان عن تنفيذ القرارين.

وأوضحت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وجاري الآن إعادة تقييم العقار من خلال إدارة المشروعات، وإبلاغ لجنة المنشآت الآلية للسقوط لتحديد ما إذا كان يحتاج قرار هدم أم يتم استعجال تنفيذ قرار الترميم.

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