مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انهيار عقار بحدائق القبة

لقى شخصين مصرعهما بينما أصيب 4 آخرين في انهيار عقار بحدائق القبه في القاهرة، تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بانهيار عقار في حدائق القبة

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لأمن القاهرة، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد فيه انهيار عقار بحدائق القبة، ومصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

عقار صدر له قرار إزالة

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لأمن القاهرة ورجال المباحث، وتبين انهيار عقار قديم سبق وصدر له قرار إزالة، تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.