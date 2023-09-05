توفير شقق سكنية مؤقتة للأسر المتضررة من انهيار عقار أجا بالدقهلية (صور)

شهدت مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، انهيارا جزئيا في أحد العقارات الآيلة للسقوط، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

والعقار المنهار مكون من دور أرضي، و3 طوابق علوية، وصدر قرار من اللجنة الهندسية بإزالته كاملا حفاظا على حياة المواطنين.

لا إصابات أو خسائر في الأرواح

وقال حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، في محافظة الدقهلية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عمره أكثر من 50 عاما، وسبق وطالب سكانه بترميمه، لكن مالكة العقار لم تستجب لهم.

وذكر «قابيل»، أن السبب الرئيسي في انهيار العقار هو أن الدور الأرضي بني باستخدام أدوات وخامات قديمة جدا، ما أحدث تشققات امتدت حتى الطوابق الأول علوي والثاني والثالث، مما أدى إلى انهيار جزئي، مشيرا إلى نجاة أسرتين من الحادث، والذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

توفير شقق سكنية مدفوعة الإيجار

وتابع رئيس مجلس مدينة أجا، بأنه تم إخلاء العقار بالكامل بعد الاطمئنان على الأسر وذويهم، وتم الاتصال بمديرية التضامن الاجتماعي في الحال، وبالتنسيق معها، وبمشاركة الجمعيات الخيرية في المدينة، تم توفير شقق سكنية مؤقتة ومدفوعة الإيجار للأسر، وسنساهم في أي دعم لها، وكذلك سيتم توفير الشقق للأسر».

وأضاف «عندما تحرينا عن الأسرتين، تبين أن أفرادها يعملون، ولهم دخل ولديهم المقدرة في توفير سكن آخر غير العقار المنهار، وحالتهم المادية جيدة، وصدر قرار بإزالة العقار فورا وتم غلق المكان، ووضع كردونات أمنية في محيط المكان، لأن العقار يقع في منطقة حيوية وسط المدينة، وخلف موقف السيارات، لذلك كان لابد من إزالته في الحال، ونحن على تواصل دائم بالأسر».

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطار من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتقدم أهالي المدينة بلاغا بانهيار جزئي في أحد العقارات القديمة بمدينة أجا، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحريات تبين أن العقار قديم ومكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وأن الطابق الأرضي كان بحاجة إلى ترميم، مما أدى إلى انهياره وتشققات في الطوابق الأخرى أدى إلى انهيار جزئي في العقار دون وقوع مصابين أو وفيات ووضع كردونات أمنية محيط المكان وفحص العقار من قبل اللجنة الهندسية.