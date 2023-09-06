مسؤول بـ«الثقافي الروسي»: مهرجان العلمين إنجاز بكل المقاييس.. (فيديو)

قال شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إن مصر موجودة بشكل جيد جدا في وسائل الإعلام الروسية، حيث أن الدعاية لمنتجعاتها السياحية والأنشطة السياحية المختلفة كثيرة، كما صدرت تقارير إعلامية كثيرة لفعاليات مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين إنجاز بكل المقاييس قدمته مصر للعالم.

رواج سياحي روسي

وأضاف «جاد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن كاميرات وسائل الإعلام الروسية تحركت على نحو مميز بشكل فيه تحفيز للمواطنين الروس من أجل زيارة هذا المكان الجديد في مصر.

تنوع فعاليات مهرجان العلمين

وتابع مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أن فعاليات مهرجان العلمين شهدت تنوعا كبيرا، فقد كان هناك تنوع في تغطية الكاميرات للحدث بشكل كبير جدا، وكانت موجودة على نحو مميز وانتقلت من نشاط لنشاط رياضي وثقافي ورياضي وحفلات غنائية.

وأوضح، أن كل المواطنين الروس الذين شاهدوا هذه التقارير عن مهرجان العلمين كانوا منبهرين بالمكان والفعاليات المتنوعة كلها.