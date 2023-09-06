مشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج 2023.. اعرف آخر موعد للتحويلات المادية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ 14 مدينة جديدة، ضمن مشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج 2023، وهي: «الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، 15 مايو، السادات، حدائق العاصمة، العبور الجديدة، الشروق، أكتوبر الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة».

التحويلات المادية لمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج 2023

وأفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن تم فتح باب استقبال التحويلات المادية من المصريين لمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج 2023، منذ أمس الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، مشيرة إلى أنَّها مستمرة حتى ثلاث أسابيع.

وأكّدت أنَّ يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أنَّ كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

فتح باب الحجز لمشروع بيت الوطن للعاملين بالخراج 2023

وأوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّه تمّ بدء الحجز لمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج 2023 منذ الساعة 4 عصرا في يوم الإثنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، وجاء ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات.