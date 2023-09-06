الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023.. «ذكرى المولد النبوي»

الإجازات الرسمية، تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة العاملين بالوظائف الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال، لأنها تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ومع بداية شهر سبتمبر، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023، والتي تنطبق على كافة القطاعات، سواء القطاع الخاص، أو الحكومي، والعاملين في البنوك والمؤسسات الحكومية المختلفة.

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

ووفقا للأجندة الرسمية، فإن الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023، تشمل إجازة رسمية واحدة، والتي تأتى بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

ولكن من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء ترحيل إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف ليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، كي يحصل الموظفين على 3 أيام إجازة متصلة وهم الخميس، الجمعة، السبت، وهو المعتاد من قبل الحكومة في كافة الإجازات الرسمية التى توافق أيام في منتصف الإسبوع.

كما يشهد شهر سبتمبر 2023، العطلات الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصورة مستمرة، بإجمالى 8 أيام عطلة إسبوعية على مدار كل شهر، كالتالي:

العطلات الإسبوعية خلال شهر سبتمبر 2023

- الجمعة الموافق 8 سبتمبر.

- السبت الموافق 9 سبتمبر.

- الجمعة الموافق 15 سبتمبر.

- السبت الموافق 16 سبتمبر.

- الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

- السبت الموافق 23 سبتمبر

- الجمعة الموافق 29 سبتمبر.

- السبت الموافق 30 سبتمبر.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

لم يتبق في عام 2023، سوي 3 أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، لذا لم يتبقي سوي إجازة رسمية واحدة فقط وهي:

- الجمعة 6 أكتوبر 2023: ذكري الاحتفال بعيد القوات المسلحة.