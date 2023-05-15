«القليوبية» تعلن تشجير الطرق والميادين والمنشآت الحكومية بـ214 ألف شجرة

أعلنت محافظة القليوبية انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون شجرة، وكشف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحافظة تسلمت وزرعت 214 ألف شجرة من حصتها البالغة 250 ألف شجرة جرت زراعتها بنطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة الـ11 بجانب مراكز الشباب والمستشفيات ووحدات وزارة الصحة ومدارس التربية والتعليم، حيث تمت زراعة أنواع من الأشجار المثمرة بجانب أشجار زينة.

وقال المحافظ إن الأشجار التى تمت زراعتها من أنواع «الكافور والأكاسيا وكيلو كاريس وتيكوما ونيفيتا ودقلة وكازوارينا وبرتقال وليمون ويوسفى» بإجمالى 214 ألف شجرة تم توريدها من وزارة الزراعة، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظات مصر. وأوضح «الهجان» أن المبادرة تهدف إلى تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه شارك فى فعاليات المرحلة الأولى بزراعة الأشجار فى الشوارع والميادين، وعدد من المنشآت الحكومية كالمدارس ومراكز الشباب التى شهدت زراعة الأشجار المثمرة من أشجار الليمون والبرتقال واليوسفى، وإنشاء حدائق وتجميل كورنيش النيل بعدد من المدن، ما أسهم فى إضفاء الجانب الجمالى على الشوارع والميادين وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

«الهجان»: حصة المحافظة من المبادرة الرئاسية 250 ألف شجرة.. وتدبير قطع أراضٍ بالمدن والمراكز لإنشاء حدائق ومتنزهات.. منها 5 لتطوير بنها

وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية للمبادرة ستهدف لإنشاء حدائق ومتنزهات بكل مدن المحافظة لتوفير مساحات خضراء تكون متنفساً للمواطنين، مشيراً إلى أنه جارٍ تدبير قطع أراض بمدن المحافظة المختلفة لإنشاء تلك الحدائق عليها، منها 5 حدائق دفعة واحدة فى مشروع تطوير العاصمة «بنها» بشارع فريد ندا.

وقال الدكتور محمد عبدالله ناصر، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالقليوبية، إنه جرت التوعية بأهمية المحافظة على تلك الأشجار التى تتم زراعتها ومتابعة ريها، مشيراً إلى أن نجاح المبادرة يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، وتشجيع زراعة الأشجار المثمرة بجانب أشجار الزينة، لما لذلك من مردود اقتصادى طيب، كخطوة أولى لتعميم زراعة الأشجار بجميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلى استمرار حملات التشجير وزراعة الشتلات بشوارع مراكز ومدن المحافظة والطرق السريعة، بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفساً للمواطنين، وبالتالى الحصول على أكسجين نقى مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال «عبدالله» لـ«الوطن» إن المبادرة تهدف للحد من التغيرات المناخية المتمثلة فى خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى والحد من مخاطره وتحسين جودة الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال تسخير كافة الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة. وأشار إلى أنه تم التنسيق بين جميع الجهات لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات، فضلاً عن تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضى التى تصلح لإنشاء حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل مدينة، لتكون متنفساً طبيعياً للمواطنين، الأمر الذى يسهم فى زيادة الرقعة الخضراء من أجل تحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.