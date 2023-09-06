قصة حب رجاء الجداوي وحسن مختار.. بدأت بكلام صادم وتوجت بـ46 سنة زواج

زواج الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وحسن مختار، كان من أطول زيجات الوسط الفني، إذ استمر لنحو 46 عامًا، رغم أنها مراسمه تمت في 6 أيام، وكانت كواليس اللقاء الأول الذي جمع بينهما، لا تنذر بهذه الزيجة الطويلة والحب الذي استقر في أعماق الثنائي، والذي كشفت عنه الفنانة الراحلة، عام 2017، في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».

وكشفت رجاء الجداوي، قصة الحب التي جمعت بينها وبين زوجها لاعب الكرة الراحل، والتي بدأت بجملة سخرية قالها مختار في أول حوار بينهما، إذ قال لها: «أنتي شكلك زي البلياتشو»، لترد عليه بسخرية: «أنت لطيف كده دايمًا ولا دي صدفة».

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