رئيس «مرسى مطروح»: رفع 60 ألف طن قمامة خلال 3 أشهر

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بظهور المدينة بالشكل الحضاري ورفع معدلات النظافة العامة طوال موسم الصيف، خاصة مع زيادة أعداد المصطافين في شهر سبتمبر.

وأعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، أنه جرى رفع أكثر من 60 ألف طن قمامة خلال 3 الـ أشهر الأخيرة.

رئيس مدينة مرسى مطروح يشيد بجهود العاملين بمنظومة النظافة

وأضاف «عبد المجيد» في بيان صحفي، أن ذلك بفضل جهود رجال جهاز النظافة والعاملين بالأحياء الـ6، وكورنيش المدينة والشواطئ، ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة في حدود الإمكانيات المتاحة.

«عبد المجيد»: رفع من 550 إلى 600 طن قمامة يوميا

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن كميات رفع القمامة في شهري يونيو ويوليو الماضيين كانت تتراوح بين 550 و600 طن يوميا، ثم ارتفعت كميات القمامة في شهر أغسطس نظرا لزيادة ضيوف المحافظة من المصطافين لتصل إلى 1000 طن قمامة يوميا يجرى رفعها على مدار 24 ساعة من أحياء المدينة والكورنيش والشواطئ.

ووجه «عبد المجيد» الشكر للعاملين بمجلس المدينة بجهاز النظافة والأحياء على الجهد المبذول طوال الموسم الصيفي السياحي.

«عبد المجيد»: استمرار الارتقاء بمنظومة النظافة بالأحياء والعزب

وأكد «عبد المجيد» استمرار الارتقاء بمنظومة النظافة بالأحياء والعزب وكورنيش المدينة بالتزامن مع استمرار موسم الصيف.

وأوضح أن ذلك يحدث من خلال وضع استراتيجية، وتقسيم المدينة إلى قطاعات بخطط عمل معلنة للعاملين بجهاز النظافة؛ لضمان سرعة رفع تراكم وإزالة القمامة بمعدلات أسرع، حتى تحتل المدينة مكانتها السياحية التي تليق بها، طبقا لتعليمات محافظ مطروح.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن القمامة يجرى نقلها إلى المقلب العمومي للقمامة بطريق سيوة، وإلى مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة بشكل يومي.

وأشار إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين بقطاع النظافة العامة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير وتقليم النخيل وزراعة أشجار الزينة بمدخل المدينة والطريق الدولي.

الحفاظ على نظافة الشواطئ وكورنيش مطروح

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الأهالي وضيوف المحافظة بالحفاظ على المظهر العام، والالتزام بعدم إلقاء القمامة على كورنيش المدينة والشوارع والميادين؛ لتظهر المدينة بالشكل السياحي كسابق عهدها.