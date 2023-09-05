تفاصيل تقديم رياض الأطفال والأول الابتدائي الأزهري في مطروح

تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الثلاثاء، أول أيام تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي ورقيًا، من الذين جرى رفض طلباتهم إلكترونيا.

الالتزام بضوابط التقديم بأزهر مطروح

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص عملية التقديم، والقدرة الاستيعابية لكل معهد وفقاً للحلول المقدمة من كل إدارة تعليمية.

تطبيق الشفافية في قبول الطلاب

كما استمع رئيس منطقة مطروح خلال متابعته لأولياء الأمور وطمأنهم على التزام المختصين بمبدأ الشفافية دون محاباة أو تحيز، مؤكداً لهم على أن الأزهر الشريف في ظل قيادته الحكيمة يحاول جاهداً عدم قفل أبوابه في وجه المقبلين عليه، وتوفير الأماكن والإمكانات بقدر المستطاع لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في التعليم الأزهري بما لا يخل بالمنظومة التعليمية.

آليات القبول

كان قطاع المعاهد الأزهرية وضع ضوابط وآليات القبول لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وهي أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو 4 سنوات في أول أكتوبر 2023، والحد الأقصى 5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا، وأن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023، والحد الأقصى 9 سنوات.