شعبة المواد الغذائية تنصح المواطنين: اشتروا متطلبات الاستهلاك اليومي فقط

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي.

وأضاف «المنوفي»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هناك حالة من الهدوء النسبي المسيطرة على الكثير من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللبن السائب يتراوح من 22 - 30 جنيها حسب نسبة الدسم، والمعبأ ارتفع مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح من 30 - 38 جنيها.

أسعار الجبن اليوم

وفيما يتعلق بأسعار «الجبن» فإن «البيضاء» يتراوح سعر الكيلو من 90 - 120 جنيها، و«التركي» فيتراوح سعر الكيلو منها بين 180 - 220 جنيها، أما «الكيري السائبة» فتتراوح من 80- 100 جنيه للكيلو.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أنه فيما يخص سعر «المكرونة»، سجل سعر العبوة 400 جرام بسعر 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر الأرز فيتراوح بين 18- 22 جنيها للكيلو، وسعر «الدقيق» من 18- 22 جنيها للكيلو.

أسعار السكر اليوم

وأوضح أن أسعار السكر ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية ليتراوح من 29 - 30 جنيها، وبالنسبة لسعر التونة فهي أيضا ارتفعت، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20- 25 جنيها ، أما القطع من 35- 50 جنيها للعلبة، أما فيما ما يخص سعر زيت الطعام، فيتراوح سعر العبوة اللتر من 50 - 60 جنيها، والعبوة لتر إلا ربع تتراوح من 40 - 45 جنيها.

انتقاد سياسة المرتجعات للشركات

كما انتقد سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار، والتي ترفض قبول المرتجعات والتوالف من التجار وتغييرها، قائلا: استقبلنا شكاوى كثيرة بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار وبصفة خاصة شركتي «شيبسي وبيبسي» و هو ما جعل التجار يلجأون الي بيت التاجر «الغرفة التجارية» وتقدمو بشكاوي ضد رفض الشركات تغيير التوالف او قبول المرتجعات والتي تمثل خسارة كبيرة علي التاجر، وتم منح هذه الشركات مهلة حتي نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف.