«المصرية للحوم والدواجن»: جميع المنتجات الموجودة في السوق ذات جودة عالية

قال العميد محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعه لوزارة التموين، إن هناك توافر بالأسواق من كل أنواع اللحوم والدواجن، حيث أنه مع بدء حدوث أزمة في السودان توجهت القيادة السياسية لتنويع مصادر اللحوم، وجرى استيراد لحوم من دولة جيبوتي، علاوة على لحوم أوغندية وتنزانية.

محمود السعدني: كل اللحوم ذات جودة عالية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، المذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية قامت باستيراد 5 آلاف طن لحوم برازيلي، وجرى استلامهم ووصلوا إلى المجمعات الاستهلاكية تمهيدا لبيعها «اللحوم البرازيلي مجمدة، لكن جيبوتي والسودان لحومهم فريش وطازة».

وأوضح أن كل اللحوم ذات جودة عالية، وهناك لجان مشرفة على استيراد اللحوم من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة من أجل الاطمئنان على صحة وجودة المواشي قبيل ذبحها في منشأها: «بنعاين الأبقار قبل الذبيح، وبعد الذبيح بيتم الكشف البيطري على اللحوم للتأكد من خلوها تماما، من أي حاجة أو مرض».