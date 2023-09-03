«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل المشروع القومي لمخازن المنتجات الغذائية

أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية يعد أكبر مشروع قومي تخزيني، ويستهدف بناء 7 مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، والقاهرة الكبرى، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.

تدشين ثاني مخزن بمحافظة الأقصر

وأوضح التقرير أنه تم البدء في بناء أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، وجار تدشين ثاني مخزن بمحافظة الأقصر، ويستهدف المشروع بناء 7 مخازن استراتيجية المرحلة الأولى تشمل محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر باستثمارات 4 مليارات جنيه والمرحلة الثانية تشمل القاهرة الكبر وكفر الشيه والإسماعيلية.

وأكد أنه تم البدء في بناء أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، وجار تدشين ثاني مخظن بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات 1.5 مليار جنيه وسيخدم محافظة الأقصر و4 محافظات مجاورة، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء المشروع خلال الفترة من 18 إلى 24 شهراً.

أهمية المخازن الاستراتيجية

ونوه تقرير مركز المعلومات إلى أهمية المخازن الاستراتيجية فهي تسهم في ضبط منظومة تخزين السلع الأساسية وتمنع التلاعب ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوافرة وتمكن من الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة، والمخازن ستضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.