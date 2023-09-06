«رويترز»: أمريكا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى كييف اليوم الأربعاء، في بادرة دعم مع دخول الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية شهرها الرابع، محققا مكاسب صغيرة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

حزمة جديدة تزيد قيمتها عن مليار دولار

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين في الرحلة، إنه خلال زيارته التي تستغرق يومين، من المرجح أن يعلن بلينكين عن حزمة جديدة من المساعدة الأمريكية تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يلتقي بلينكين، في أول رحلة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير إلى كييف منذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني، بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا من بين كبار المسؤولين الآخرين وكذلك شخصيات المجتمع المدني.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين مجهولين قولهم إن الهجوم المضاد الأوكراني كان بطيئًا للغاية وأعاقته التكتيكات السيئة، وهي انتقادات أغضبت المسؤولين الأوكرانيين ودفعت كوليبا إلى إخبار النقاد بـ «الصمت».

حركة أوكرانيا تباطأ بسبب حقول ألغام روسيا

واستعادت أوكرانيا أكثر من اثنتي عشرة قرية ومستوطنات صغيرة في هجومها، لكن اندفاع جنودها إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا تباطأ بسبب حقول الألغام وأميال من الخنادق.

وحرص المسؤولون الأمريكيون على عدم انتقاد التكتيكات العسكرية الأوكرانية علنًا، وقالوا الأسبوع الماضي إنهم شهدوا تقدمًا أوكرانيًا ملحوظًا في الـ72 ساعة السابقة من دفعها في الجنوب الشرقي.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن تود إجراء مناقشة مع الأوكرانيين حول كيفية سير الهجوم، وتقييم احتياجات ساحة المعركة بالإضافة إلى أي خطوات قد تكون مطلوبة لدعم أمن الطاقة في أوكرانيا قبل الركض قبل أشهر الشتاء.

وتابع: «أعتقد أن الأهم هو أننا نحصل على تقييم حقيقي من الأوكرانيين أنفسهم، ونريد أن نرى، نسمع كيف يعتزمون المضي قدمًا في الأسابيع المقبلة».

زيارة بلينكين تأتي فى أعقاب إقالة وزيرة الدفاع الأوكراني

وتأتي زيارة بلينكين في أعقاب إقالة أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع، الذي ضغط، كوزير للدفاع الأوكراني، على واشنطن وحلفائها من أجل السلاح لمحاربة روسيا، مع تأكيد إعلان تعيين رستم أوميروف خليفه له.