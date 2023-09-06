ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في تركيا إلى 5 وفيات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بارتفاع عدد قتلى الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، شمال غرب تركيا إلى 5 أشخاص على الأقل، حسبما أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء.

إصابة 12 شخصا بجروح

ولقى اثنان منهم حتفهما، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة إسطنبول، إذ غمرت السيول الشوارع، إذ أُصيب 12 شخصًا بجروح، وفقًا لحصيلة صادرة عن مكتب المحافظ، حسب وكالات.

وأعربت خدمات الطوارئ التركية عن أسفها لوفاة 3 أشخاص، وفقدان 3 آخرين في مقاطعة كيركلاريلي، شمال غرب البلاد.

إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة البلدية

وذكرت تقارير صحفية، أنّ العاصفة الليلية غمرت جزئيًا محطة مترو في إسطنبول، واضطر رجال الإنقاذ إلى إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة البلدية.

وأظهرت صور بثتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، فيضانات تجرف السيارات والأكشاك في الأسواق.

وتأتي هذه الأمطار بعد صيف جاف للغاية شهد انخفاضًا في مخزون المياه في هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.