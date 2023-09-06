فيضانات تركيا.. مقتل شخصين وغلق شوارع ومحطات مترو في إسطنبول (فيديو)

تُوفي شخصان جراء فيضانات تركيا، أمس حيث اجتاحت المياه مدينة إسطنبول التركية، وحاصرت عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

فيضانات تركيا.. أمطار وارتفاع منسوب المياه

وتداولت مقاطع فيديو لفيضانات تركيا تظهر فيها سيول ضخمة تجتاح بعض مناطق بإسطنبول، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عددًا منها، ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر فيها أشخاص عالقين جراء الأمطار.

İstanbul Başakşehir de sel baskını

Hava forum aracılığı ile #planetx #nibiru pic.twitter.com/xfeXg7BXWS — Reptilian Planet (@reptilianplanet) September 5, 2023

فيضانات تركيا تغمر محطة مترو جزئيًا بالمياه

ووفقًا لتقارير إعلامية، تسببت العاصفة الليلية وفيضانات تركيا في غمر محطة مترو جزئيًا بالمياه، مما اضطر السلطات إلى إخلاء العديد من الأشخاص من مكتبة عامة.

وأشارت تقارير إلى أن فيضانات تركيا أحدثت أضرار عديدة، وأن المياه حاصرت عشرات الأشخاص داخل المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية بمنطقة باشاك شهير بإسطنبول.

İstanbul İkitelli'de (Başakşehir) derenin taştığı ve bazı araçların sel suyu altında kaldığı belirtiliyor. Arnavutköy ve Başakşehir'de sağanak yağmurun etkisini artırdığı söyleniyor. pic.twitter.com/BJalBKBNar — HÜR MECLİS (@HURMECLIS) September 5, 2023

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن الأمطار تساقطت بشدة في الجزء الشمالي من المدينة، مما تسبب في صعوبة تحرك المركبات، وخاصة في الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول أصبحت الحركة هناك صعبة بسبب فيضانات تركيا.