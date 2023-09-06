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فيضانات تركيا.. مقتل شخصين وغلق شوارع ومحطات مترو في إسطنبول (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:38 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
فيضانات تركيا

فيضانات تركيا

تُوفي شخصان جراء فيضانات تركيا، أمس حيث اجتاحت المياه مدينة إسطنبول التركية، وحاصرت عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

فيضانات تركيا.. أمطار وارتفاع منسوب المياه

وتداولت مقاطع فيديو لفيضانات تركيا تظهر فيها سيول ضخمة تجتاح بعض مناطق بإسطنبول، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عددًا منها، ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر فيها أشخاص عالقين جراء الأمطار.

 فيضانات تركيا تغمر محطة مترو جزئيًا بالمياه

ووفقًا لتقارير إعلامية، تسببت العاصفة الليلية وفيضانات تركيا في غمر محطة مترو جزئيًا بالمياه، مما اضطر السلطات إلى إخلاء العديد من الأشخاص من مكتبة عامة.

 وأشارت تقارير إلى أن فيضانات تركيا أحدثت أضرار عديدة، وأن المياه حاصرت عشرات الأشخاص داخل المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية بمنطقة باشاك شهير بإسطنبول.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن الأمطار تساقطت بشدة في الجزء الشمالي من المدينة، مما تسبب في صعوبة تحرك المركبات، وخاصة في الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول أصبحت الحركة هناك صعبة بسبب فيضانات تركيا.

 

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