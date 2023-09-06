ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه جرى استقبال خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، وغادر 8، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13247 طن تشمل 2084 طن علف بنجر و600 طن كلينكر و10563 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26839 طنا، تشمل 4000 طن سكر و12222 طن خردة و6100 طن قمح و1267 طن حديد و3250 طن بضائع متنوعة، وبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1627 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 51 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3380 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 32920 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227618 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4578 شاحنة.