ميناء دمياط يعلن إجمالي حركة الصادرات والواردات من البضائع والحاويات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 9187 طن بضائع متنوعة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9187 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13985 طن تشمل: 1000 طن نواتج تقطير و4543 طن خردة و1500 طن ذرة و6942 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 971 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب من القمح 41330 طنًا

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 41330 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225714 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4259 شاحنة.