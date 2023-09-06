بطول 28 كيلومترا.. بحث موقف تنفيذ مشروع محور «أبوتشت-دار السلام» في قنا

عقد حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا اجتماعا تنسيقيا لبحث الموقف التنفيذى الخاص بمحور (أبوتشت – دار السلام)، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي مجلس الوزراء ، والقيادات التنفيذية المعنية بمحافظتىّ قنا وسوهاج.

إزالة التعارضات الواقعة على مسار محور أبوتشت – دار السلام

وبحسب البيان الصحفي، عرض فيلم تسجيلى تضمن مكونات المشروع، والمراحل الإنشائية للمحور، ووجه السكرتير العام بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات إزالة التعارضات الواقعة على مسار المحور ، حتى يتسنى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحور طبقا للجدول الزمنى المحدد لها ، مضيفا أن إنشاء محور ( أبوتشت – دار السلام )، يأتي تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتقليل المسافات البينية للمحاور العرضية المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، وهو ما يسهم في ربط جانبي النيل لتسهيل تنقل المواطنين وفتح مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافـة صورها.

محور أبوتشت – دار السلام في قنا على نهر النيل

جدير بالذكر أن محور (أبوتشت – دار السلام) يبلغ طوله 28 كيلومترا، حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، 12.5 كم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج ، ويشمل المحور ( 3 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض 27.8 م)، ويربط المحور بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ويحتوي على 30 عمل صناعي وهم ( كوبري النيل بطول 1.5كيلو متر- 15 كوبري علوي- 8 برابخ- 6 أنفاق) .