«معلومات الوزراء»: محور سمالوط التنموي عزز الوصول إلى المناطق النائية

نفذت الدولة مُمثلة في وزارة النقل، محور سمالوط والذي يعتبر محورًا تنمويًا ضخمًا يساهم في تنمية محافظة المنيا وتعزيز الربط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويتميز المحور بتوفير وسائل النقل الحديثة والمرافق الضرورية، حيث يضم 30 كوبري و17 نفقًا لتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام.

وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن محور سمالوط يشكل إضافة هامة للبنية التحتية لمصر، ويعزز الوصول إلى المناطق النائية وتطوير الاستثمارات والفرص الاقتصادية في المنطقة.

تفاصيل مهمة عن محور سمالوط التنموي

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن محور سمالوط دليل واضح مباشر على الاهتمام بتنمية صعيد مصر، وخلق بيئات مشجعة لجميع الأعمال الاستثمارية للمحافظة بصفة خاصة ولقطاع الصعيد بصفة عامة.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنَّ المحور تمّ تنفيذه بأيادي مصرية خالصة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وحقق سيولة مرورية مهمة للمحافظة خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنَّ جميع الأعمال تمت وفق معايير عالمية في إنشاء المحاور المرورية.

المحور يمتد بطول 24 كيلومترا

ونوه أستاذ الطرق والنقل، المحور يمتد بطول 24 كيلومترا ويبلغ عرضه 21 متراً في الاتجاهين وهو محور تنموي ضخم يساهم في تنمية المنيا ويضم 30 كوبري و17 نفقاً ما يدل على ضخامة المشروع، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق «القاهرة - أسيوط» الغربي، ويعبر نهر النيل والطريق الزراعي الغربي «القاهرة - أسوان» شمال سمالوط.