إقامة كوبريي مشاة على محور العصار لخدمة المواطنين والحفاظ على أرواحهم

قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنّ كباري المُشاة توفر عبورًا آمنًا للمواطنين وخصوصا في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، وتُساهم في الحد من حوادث الطرق، ووقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين.

مصاعد كهربائية لكباري المشاة الجديدة بشبرا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية، اليوم، بجميع الأجهزة التنفيذية ونُخبة من أساتذة كلية هندسة شبرا الخيمة، للبدء في إنشاء كباري مُشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسيرًا لهم أثناء العبور بطريقة آمنة، مع إضافة مصاعد كهربائية تيسيرًا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم.

مُقترحات من نماذج لكباري المُشاة الجديدة

وتناول الاجتماع نماذج كباري مُشاة جديدة، والتي صُممت من خلال أساتذة كلية هندسة شبرا الخيمة، ومناقشة أماكن ارتكاز الكباري، بحسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، بطريق محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

وأكدَّ الهجان ضرورة اختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين، وتفعيل مُقترح إنشاء سلم خرساني ومصعد كهربائي للكوبري بتقنيات عالية ونسبة أمان كبيرة، مع توفير شركات للصيانة والتأمين؛ لتتناسب مع كثافة عدد المُشاة ومدى استيعاب عدد أكبر للمواطنين وطلاب المدارس وتوفير محلات تجارية وشاشات إلكترونية ولوحات للإعلانات بواجهة حضارية متقدمة على جانبي الكوبري، بالتنسيق مع كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

كما ناقش محافظ القليوبية آليات التشغيل التجريبي لسلالم المُشاة الكهربائية والمُقامة بكوبري منطقة وأبور الثلج بمدينة بنها، مؤكدا سرعة التعاقد مع شركة الصيانة والتأمين للحفاظ على استمرار تشغيل السلالم بشكل مُستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موجهاً بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة لإنشاء الكباري بحسب كثافة كل منطقة، وعمل دراسة ميدانية من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لاختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن.