رئيس حزب البيئة العالمي: الـ50 سنة المقبلة تحمل كارثة كبرى (فيديو)

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنّ الخمسين سنة المقبلة تحمل كارثة كبرى، والعام 2023 كان الأكثر حرارة على الإطلاق.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّنا وصلنا إلى هذه المرحلة وإلى نتائج وتراكمات، اعتبارا من منتصف القرن الماضي، وتتراكم الحرائق البترولية بشكل خطير جدا، وفي تزايد مستمر، وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهو نتاج 50 أو 100 سنة من العمل العشوائي للإنسان لاحتراق كميات ضخمة من الوقود الأحفوري، متابعا: «القطبان الشمالي والجنوبي هما المسؤولان عن تبريد الكوكب، وشهدا انخفاضا كبيرا في الثلوج والجليد».

وتابع: «المتساقطات الثلجية ليست بالكميات المطلوبة، وتغيرت أنماط هطول الأمطار، ووصلنا إلى مرحلة اضطراب مناخي عالمي بشكل خطير، والكتل الهوائية الباردة لم تعد موجودة كما كانت سابقا، وسيطرت على أرجاء الكوكب، ووصلنا إلى مرحلة الاحترار العالمي والتغير المناخي العالمي الخطير».